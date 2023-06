Scholz mahnt Kompromissbereitschaft in Gesellschaft an

Meldungsarchiv - 21.06.2023 21:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat für mehr Kompromissbereitschaft in der Gesellschaft geworben. Das Ringen um Mehrheiten und Werben um Verbündete mache uns als Demokratie stark, sagte Scholz beim jährlichen Empfang der Evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin. Manche glaubten, im Kompromiss liege eine Schwäche, dabei sei das Gegenteil der Fall. Scholz mahnte zudem, in diesen fordernden Zeiten eine gewisse Gelassenheit anderen Sichtweiten gegenüber zu zeigen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2023 21:45 Uhr