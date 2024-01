Scholz mahnt entschlossenen Einsatz für Demokratie an

Berlin: Zum heutigen Holocaust-Gedenktag hat Bundeskanzler Scholz zum Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus aufgerufen. "Nie wieder" sei jeden Tag, sagte er in seinem wöchentlichen Video-Podcast. Dafür zu sorgen sei zentrale Aufgabe des Staates, fordere aber auch die Wachsamkeit aller. Die Demokratie sei nicht gottgegeben und nur stark, wenn man sie unterstütze, betonte Scholz. Er begrüßte in dem Zusammenhang die jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Für heute und morgen sind weitere solche Kundgebungen geplant - in Bayern etwa in Hof, Passau, Aichach und Schweinfurt. Im Rahmen des Holocaust-Gedenktags finden außerdem zahlreiche Veranstaltungen und Kranzniederlegungen statt. Der Tag erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau heute vor 79 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 10:00 Uhr