Scholz mahnt Ausstieg aus fossilen Brennstoffen an

Dubai: Bundeskanzler Scholz fordert mehr Tempo beim Klimaschutz. Bei der UN-Konferenz in Dubai sagte er, die Welt müsse entschlossen aus den fossilen Energien aussteigen, zuallererst aus der Kohle. Scholz sprach sich in seiner Rede dafür aus, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln. Beides solle bis 2030 erreicht und in Dubai als Ziel vereinbart werden. Noch sei es möglich, die Emissionen innerhalb dieses Jahrzehnts so zu senken, dass das 1,5-Grad-Ziel erreichbar bleibe, betonte der Bundeskanzler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 12:15 Uhr