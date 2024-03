Scholz, Macron und Tusk wollen Ukraine weiter mit Waffen unterstützen

Berlin: Deutschland, Frankreich und Polen haben angekündigt, die Ukraine mit weiteren Waffen zu unterstützten. Bundeskanzler Scholz erklärte nach einem Treffen mit Präsident Macron und Regierungschef Tusk, man werde ab sofort noch mehr Waffen auf dem Weltmarkt kaufen. Zudem werde die Produktion von Militärgeräten ausgebaut und bei der Raketenartillerie die internationale Zusammenarbeit verstärkt. Auch Macron beschwor die Einigkeit des sogenannten Weimarer-Formats in der Frage der Ukraine-Hilfe. Der französische Präsident sagte, man teile die Überzeugung, dass es in der Ukraine auch um die Sicherheit Europas gehe. Nach seinen Worten wird Kiew so lange wie notwendig unterstützt, damit Russland seinen Angriffskrieg nicht gewinnt. Auf die Streitfrage einer möglichen Entsendung von Bodentruppen gingen weder Scholz noch Macron in ihren Stellungnahmen ein. Wie Polens Ministerpräsident Tusk mit Blick aus Russland erklärte, war man sich bei dem Treffen einig, wer der Aggressor sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 20:00 Uhr