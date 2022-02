Scholz, Macron und Duda beraten über Ukraine-Krise

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz spricht seit kurzem mit dem französischen Präsidenten Macron und dem polnischen Staatschef Duda über die Ukraine-Krise. Zu dem Treffen im Rahmen des "Weimarer Dreiecks" hatte der Kanzler eingeladen. Unmittelbar vor dem Gespräch sagte Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Gästen, Deutschland, Frankreich und Polen eine das Ziel, einen Krieg in Europa zu verhindern und durch Diplomatie und klare Botschaften den Frieden zu erhalten. Polens Staatschef Duda erklärte, Europa erlebe die schwierigste Zeit seit 1989. Truppenverlegungen wie die Russlands an die ukrainische Grenze habe der Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Das "Weimarer Dreieck" ist ein Forum, in dem sich Deutschland, Frankreich und Polen seit 30 Jahren zu grenzüberschreitenden und europapolitischen Fragen abstimmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.02.2022 20:15 Uhr