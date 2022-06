Scholz, Macron und Draghi sind in Kiew eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundeskanzler Scholz ist in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Begleitet wird er von Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi. Die drei reisten in einem Sonderzug. Für alle ist es der erste Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Aus Sicherheitsgründen wurden keine Einzelheiten zum Ablauf der Reise bekanntgegeben. Die Erwartungen an Scholz sind hoch: der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, sein Land brauche die Sicherheit, dass Deutschland es unterstütze und keinen Spagat zwischen der Ukraine und Russland versuche. Außerdem forderte Selenskyj erneut mehr Waffenlieferungen aus Deutschland. Beobachter gehen davon aus, dass es bei den Gesprächen unter anderem um den Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat und mögliche Sicherheitgarantien geht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 09:00 Uhr