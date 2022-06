Scholz, Macron und Draghi sind auf dem Weg nach Kiew

Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundeskanzler Scholz ist gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi auf dem Weg nach Kiew. Sie waren in Polen in einen Sonderzug gestiegen und werden nach Medienberichten noch am Vormittag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. Ein Foto zeigte die drei Staats- und Regierungschefs in einem Zugabteil. Der Grünen-Politiker Hofreiter sagte im Deutschlandfunk, er finde es sehr gut, dass Scholz jetzt in die Ukraine reise. Hofreiter verwies auf Scholz' Aussage, er werde nicht nur für einen Fototermin nach Kiew fahren, sondern nur dann, wenn er konkrete Zusagen habe. Hofreiter forderte, dass es sich dabei um eine klare Unterstützung der EU-Beitrittskandidatur der Ukraine handeln sollte. Außerdem müsse die Hilfe für das Land verstärkt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 08:00 Uhr