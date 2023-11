Scholz macht sich bei Erdogan für Rückführung abgelehnter Asylbewerber stark

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich beim türkischen Präsidenten Erdogan für eine verstärkte Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern in die Türkei stark gemacht. Wie es aus Regierungskreisen heißt, habe Scholz beim gemeinsamen Abendessen mit Erdogan erklärt, dass es dafür einen belastbaren Mechanismus geben müsse. Beide Seiten hätten die Arbeit der neu eingerichteten bilateralen Arbeitsgruppe der Innenbehörden begrüßt. Beim Thema Nahost-Konflikt habe der Kanzler die deutsche Haltung der Solidarität mit Israel unterstrichen und den terroristischen Anschlag der Hamas in aller Klarheit verurteilt, hieß es. Erdogan und Scholz hätten sich in ihrem Gespräch auf die humanitäre Lage in Gaza, die Freilassung von Geiseln der Hamas sowie die Sorge vor einer regionalen Eskalation konzentriert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 06:45 Uhr