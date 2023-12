Scholz lobt Zusammenhalt in Hochwassergebieten

Verden: Bei einem Besuch der Hochwassergebiete in Niedersachsen hat Bundeskanzler Scholz den Zusammenhalt der Menschen gelobt. Nicht nur die zuständigen Organisationen wie Feuerwehr und Polizei, sondern auch viele Freiwillige täten alles dafür, die Folgen des Hochwassers klein zu halten sowie Menschen und Häuser zu schützen. Das zeige, dass es in unserem Land Solidarität gebe und die Bereitschaft, zusammenzuhalten, so Scholz. Den betroffenen Regionen sicherte der Kanzler Bundeshilfen zu. - Im niedersächsischen Oldenburg mussten sich am Abend weitere 600 Menschen auf eine Evakuierung vorbereiten. Die Deiche in der Region seien stark belastet, deshalb könne ein Deichbruch nicht ausgeschlossen werden, teilte die Stadt mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 22:00 Uhr