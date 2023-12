Scholz lobt Zusammenhalt in Hochwassergebieten

Verden: Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch im Hochwassergebiet in Niedersachsen den Helfern gedankt. Das Wetter, die Natur forderten uns heraus, so der Kanzler, deshalb sei es wichtig, dass wir im Land zusammenhalten. Überall geschehe das auch durch die zuständigen Organisationen, wie etwa die Feuerwehr, oder das Technische Hilfswerk. Auch viele Freiwillige täten alles dafür, die Konsequenzen klein zu halten und Menschen und Häuser zu schützen, sagte Scholz. Auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort würden ganz konkret mithelfen. Das zeige, so der SPD-Politiker, dass in unserem Land Solidarität existiere und die Bereitschaft, zusammenzuhalten. Scholz versicherte, auch der Bund stehe den betroffenen Ländern und Kommunen bei der Bewältigung mit seinen Möglichkeiten zur Seite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 14:00 Uhr