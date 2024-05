Scholz lobt EU-Asylrechtsreform

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Verabschiedung der EU-Asylreform begrüßt. Scholz sprach von einer historischen Einigung. Damit gebe es eine deutlich bessere Grundlage für eine "humane Begrenzung von irregulärer Migration", erklärte der Kanzler. Zuvor hatte der EU-Ministerrat das Gesetzespaket gebilligt. Es verpflichtet die Mitgliedsstaaten zu einheitlichen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Migranten aus sogenannten sicheren Drittstaaten sollen an der Einreise in die EU gehindert und schneller abgeschoben werden. Flüchtlinge mit geringen Aufnahme-Chancen können künftig in haft-ähnlichen Auffanglagern festgehalten werden.

