Scholz lobt Ergebnisse des EU-Gipfels

Nachrichtenarchiv - 21.10.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bundeskanzler Scholz hat die Ergebnisse des zweitägigen EU-Gipfels in der belgischen Hauptstadt gelobt. Die Gespräche hätten gezeigt, dass Europa zusammenstehe. Gemeinsames Ziel sei es, niedrige Energiepreise und eine sichere Versorgung zu erreichen. Hierbei sei man ein gutes Stück vorangekommen, auch wenn mancher im Vorfeld ganz anders geunkt habe, so Scholz. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten hatten sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel für Gas, das zur Stromerzeugung genutzt wird, zu arbeiten. Details sollen nun die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Länder klären. - Derweil hat EU-Kommissionschefin von der Leyen der Ukraine weitere Hilfe zugesagt. Die Europäische Union habe dem Land im laufenden Jahr bisher 19 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr kämen noch einmal 18 Milliarden Euro dazu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2022 16:00 Uhr