Scholz lobt Deutschland als weiterhin attraktiven Investitionsstandort

Berlin: Angesichts eines starken Rückgangs der Industrieproduktion in Deutschland mehren sich die Stimmen nach einer schnellen staatlichen Unterstützung für die Wirtschaft. Die Union sprach sich für ein Fünf-Punkte-Sofortprogramm aus, das unter anderem die Senkung der Stromsteuer und Netzentgelte sowie ein Moratorium für Bürokratieauflagen enthält. Auch aus der Ampelregierung kamen verschiedene Vorschläge für ein Konjunkturprogramm. Grünen-Co-Chefin Lang etwa erneuerte ihre Forderung nach einem Investitionspaket. Bundeskanzler Scholz zeigte sich derweil gelassen. Er ließ über eine Regierungssprecherin ausrichten, dass er Deutschland weiter als einen sehr attraktiven Investitionsstandort ansehe. Einen dauerhaften subventionierten Industriestrompreis lehne er strikt ab. Deutsche Unternehmen hatten ihre Produktion im Juni überraschend stark gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,5 Prozent weniger her als im Vormonat, so das Statistische Bundesamt.

