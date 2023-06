Scholz lobt deutsch-italienische Beziehungen

Meldungsarchiv - 08.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Deutschland und Italien wollen ihre Beziehungen weiter ausbauen. Bundeskanzler Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Meloni vereinbarten bei ihrem heutigen Treffen neue deutsch-italienische Regierungskonsultationen für den Herbst - die letzten hatten 2016 in Maranello stattgefunden. Beim nächsten Termin in Deutschland soll auch ein Aktionsplan zur Vertiefung der Beziehungen beider Länder beschlossen werden, der schon seit Ende 2021 auf dem Tisch liegt, damals war Mario Draghi noch italienischer Regierungschef. Scholz dankte Meloni für den, wie er sagte, "herzlichen Empfang" und lobte die engen und vertrauensvollen Beziehungen beider Länder auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene. Italien sei ein verlässlicher Partner und enger Freund, so Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 18:00 Uhr