Scholz lobt deutsch-chinesische Regierungskonsultationen

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig oder leicht bewölkt, an den Alpen und ganz im Westen auch kräftige Gewitter. Kommende Nacht teils klar, von Westen her Schauer oder Gewitter, örtlich auch Starkregen und Hagel. Tiefstwerte zwischen 19 und 14 Grad. Morgen und am Donnerstag viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 26 und 34 Grad. Morgen einzelne, am Donnerstag etliche, teils kräftige Gewitter. Auch am Freitag unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 20:00 Uhr