Scholz lehnt Rückkehr zur Wehrpflicht in früherer Form ab

Erfurt: Die Bundesregierung plant offenbar keine Rückkehr zur Wehrpflicht in der früheren Form. Das hat Kanzler Scholz bei einem Bürgergespräch in Erfurt deutlich gemacht. Es sei auch Verteidigungsminister Pistorius nie darum gegangen, zu einer Wehrplicht-Armee zurückzukehren, wie es sie in den 80er Jahren noch gegeben habe, so Scholz. Er bezeichnete Berichte als falsch, es seien Pläne eingedampft worden. Nach Scholz' Worten geht es vielmehr darum, mehr junge Leute bei der Bundeswehr einzubeziehen. Es gebe ganz viele Modelle und Pistorius werde ein konkretes vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 06:00 Uhr