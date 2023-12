Scholz lehnt Kürzungen bei Sozialleistungen kategorisch ab

Berlin: Für Bundeskanzler Scholz ist ein Abbau des Sozialstaates in Deutschland mit der SPD nicht zu machen. Das hat Scholz beim Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin mit Blick auf die laufenden Krisengespräche über den Haushalt für das nächste Jahr klargemacht. Der Kanzler erinnerte daran, dass auch die Union einem höheren Bürgergeld zugestimmt habe. CDU und CSU hatten hier zuletzt Einsparungen gefordert. In seiner Rede beschwor Scholz die Geschlossenheit der SPD. Vor dem Hintergrund niedriger Umfragewerte sagte der Kanzler, manche hätten damit gerechnet, dass es auf dem Parteitag mit dem Zusammenhalt vorbei sei. Aber das werde nicht passieren. Außenpolitisch rief Scholz zu einem langen Atem bei der deutschen Hilfe für die Ukraine auf. Der Krieg werde wahrscheinlich so schnell nicht vorbei sein. Es müsse die Klarheit geben, dass Grenzen in Europa nicht mehr mit Gewalt verschoben würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 12:00 Uhr