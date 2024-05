Scholz lehnt höheres Renteneintrittsalter ab

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. In einer Videobotschaft zum "Tag der Arbeit" sagte er, es sei eine Frage des Anstands, denen, die schon lange gearbeitet haben, den verdienten Ruhestand nicht streitig zu machen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten insgesamt noch nie so viele Stunden gearbeitet wie im vergangen Jahr. Es ärgere ihn deshalb, wenn manche vom "Freizeitpark Deutschland" sprächen. Auch Bundesarbeitsminister Heil warnte davor, Arbeitnehmerrechte einzuschränken und warb dafür, die Tarifpartnerschaft in Deutschland weiter zu stärken. Wo es Tarifverträge gebe, seien die Arbeitsbedingungen besser und Einkommen höher. Der bayerische DGB-Vorsitzende Stiedl schlägt den Arbeitgebern einen Schulterschluss in der aktuellen Krise vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 10:00 Uhr