Scholz lehnt Ende der Kontrollen an Grenze zu Österreich ab

Salzburg: Bundeskanzler Scholz hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Österreich gegen ein Ende der Grenzkontrollen zum Nachbarland ausgesprochen. Angesichts der bekannten Zahlen seien sie noch unverzichtbar, sagte der SPD-Politiker. Mit Blick auf die Reform des europäischen Asylrechts erklärte Scholz, solange das alles nicht funktioniere, werde man sich pragmatisch helfen müssen, wie zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze. Der konservative österreichische Regierungschef Nehammer erklärte dagegen, die Zahl der Asylanträge sei in Österreich in diesem Jahr gefallen, während sie in Deutschland anstieg. Die seit 2015 bestehenden Kontrollen an der Grenze von Bayern zu Österreich waren zuletzt im Mai um ein weiteres halbes Jahr verlängert worden.

