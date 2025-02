Scholz lehnt Diskussion über Friedenstruppe in der Ukraine ab

Bei ihren Beratungen in Paris haben mehrere europäische Staats- und Regierungschefs auch über eine Friedenstruppe für die Ukraine beraten. Kanzler Scholz hält die Diskussion darüber allerdings noch für verfrüht. Im Anschluss an die Gepräche unter anderem mit Frankreich, Polen und Italien kritisierte er, dass über die Köpfe der Ukrainer hinweg über mögliche Ergebnisse von Friedensgesprächen gesprochen werde, die noch gar nicht stattgefunden hätten. Großbritannien und Frankreich hatten bereits signalisiert, im Falle des Kriegsendes Soldaten in die Ukraine entsenden zu können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 06:45 Uhr