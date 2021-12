Scholz legt Amtseid als Kanzler ab

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat offiziell das Kabinett des neuen Kanzlers Scholz ernannt. Steinmeier überreichte den acht Ministerinnen und acht Ministern bei einer Zeremonie im Schloss Bellevue die Ernennungsurkunden. Damit ist die erste Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene im Amt. Bei der Ernennung appellierte Steinmeier an die neue Regierung, die Corona-Pandemie entschlossen zu bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht aus dem Blick zu verlieren. Am Abend will sich das neue Kabinett mit einer Sitzung im Kanzleramt konstituieren. Am Vormittag war Scholz als neunter Kanzler Deutschlands gewählt worden. Im Bundestag stimmten 395 Abgeordnete für den SPD-Politiker. Es gab 303 Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Am Mittag leistete er seinen Amtseid und schwor unter anderem, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 14:00 Uhr