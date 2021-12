Scholz legt Amtseid als Kanzler ab

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler Deutschlands gewählt. Er bekam 395 von insgesamt 707 abgegebenen Stimmen. Scholz nahm die Wahl an. Anschließend überreichte ihm Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde. Am Mittag leistete Scholz seinen Amtseid. Der konfessionslose Politiker verzichtete dabei auf den Zusatz "So wahr mir Gott helfe". Demnächst werden die neuen Ministerinnen und Minister von Steinmeier ernannt und ebenfalls vereidigt. Scholz ist der vierte sozialdemokratische Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit dem heutigen Tag ist die Ära von Kanzlerin Merkel beendet. Sie wird die Amtsgeschäfte am Nachmittag an Scholz übergeben. Die Wahl ihres Nachfolgers beobachtete sie von der Gästetribüne im Bundestag. Zu Beginn der Sitzung klatschten die meisten Parlamentarier - mit Ausnahme der Abgeordneten der AfD, Beifall.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.12.2021 12:15 Uhr