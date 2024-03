Scholz kündigt zügige Aufklärung der Bundeswehr-Abhöraffäre an

Rom: Bundeskanzler Scholz hat eine zügige Aufklärung versprochen im Fall des mutmaßlich von Russland abgehörten Gesprächs ranghoher Bundeswehroffiziere. Bei seinem Besuch in Rom sprach Scholz von einer "sehr ernsten Angelegenheit". Ähnlich hatten sich bereits mehrere Verteidigungsexperten geäußert und Konsequenzen gefordert: So verlangte der CDU-Politiker Kiesewetter, die Spionageabwehr zu verbessern. Er geht - wie auch die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann von der FDP, von einer gezielten Veröffentlichung Russlands aus. Ziel könne sein, Deutschland von der Lieferung des Marschflugkörpers Taurus abzuhalten, sagte Kiesewetter der "Welt am Sonntag". Der russische Staatssender RT hatte die Audiodatei gestern online gestellt. In dem Gespräch diskutieren vier Offiziere über einen möglichen Taurus-Einsatz durch die Ukraine. Das Verteidigungsministerium hat eine Prüfung eingeleitet, geht aber Berichten zufolge davon aus, dass die Aufnahme echt ist.

