Scholz kündigt weitere humanitäre Hilfe für Gazastreifen an

Berlin: Nach einem Treffen mit dem jordanischen Königs Abdullah II. hat Bundeskanzler Scholz gefordert, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Dabei warnte Scholz die Hisbollah und den Iran ausdrücklich, in den Konflikt einzugreifen. Bei dem Gespräch mit dem jordanischen König ging es auch um die Versorgung der Zivilsten im abgeriegelten Gazastreifen. Deutschland werde seine Hilfe fortsetzen. Scholz verwies insbesondere auf die Versorgung mit Wasser, Nahrung und Medikamenten. Die Palästinenser seien nicht die Hamas, sagte Scholz kurz vor seinem Solidaritätsbesuch in Israel. Als erster ausländischer Regierungschef seit dem Angriff der Hamas vor einer Woche wird er heute nach Israel reisen. Dabei soll es auch um die Sicherheitslage in dem Land gehen. Für morgen hat US-Präsident Biden ebenfalls eine Reise nach Israel angekündigt.

