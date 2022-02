Scholz kündigt weitere harte Sanktionen an

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. Scholz sagte, dieser Tag sei ein furchtbarer für die Ukraine und ein düsterer für Europa. Bei der Invasion handele es sich um einen eklatanten Bruch des Völkerrechts, der auch die europäische Friedensordnung als Ganzes in Frage stelle. Wörtlich sagte der Kanzler: Das ist Putins Krieg. Er habe damit einen schweren Fehler begangen. Scholz rief Putin auf, den Angriff sofort zu stoppen, seine Truppen zurückzuziehen und das Blutvergießen zu beenden. Der Bundeskanzler kündigte für heute noch Beratungen der G7-Gruppe an. Am Abend will er mit den anderen Staats- und Regierungschef der EU in Brüssel beraten. Dabei würden weitere harte Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.02.2022 12:15 Uhr