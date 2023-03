Scholz kündigt Tempo bei Klimaschutz und Digitalisierung an

Meldungsarchiv - 06.03.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Meseberg: Zum Abschluss der Kabinettsklausur hat Bundeskanzler Scholz weitere Fortschritte beim Klimaschutz und der Digitalisierung in Aussicht gestellt. Auf Schloss Meseberg betonte Scholz vor kurzem, man müsse bis Ende des Jahrzehnts vier bis fünf Windräder pro Tag aufstellen und bei der Elektromobilität vorankommen. Außerdem wolle man, dass Künstliche Intelligenz auch in Deutschland entwickelt und in großem Maße angewandt werde. Daran werde man arbeiten. Die Pressekonferenz läuft aktuell noch. Bereits am Vormittag hatten die Minister für Verkehr, Landwirtschaft und Bau angekündigt, bei der Digitalisierung mehr Tempo zu machen. Schon heuer soll es demnach möglich sein, Bauanträge digital einzureichen. Verkehrsminister Wissing betonte zudem, dass Fördermittel für den Ausbau des schnellen Internets mittlerweile massiv abgerufen würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2023 14:45 Uhr