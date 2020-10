Scholz kündigt Studie über Rassismus bei der Polizei an

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will nach monatelangem Streit nun offenbar doch eine Untersuchung zu Rassismus innerhalb der Polizei anfertigen lassen. Vizekanzler Scholz sagte in einem WDR-Podcast, es werde solch eine Studie geben. Er tausche sich dazu „jeden zweiten Tag“ mit Bundesinnenminister Seehofer aus. Seehofer hat eine Rassismus-Studie, die nur die Polizei in den Blick nimmt, immer wieder abgelehnt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.10.2020 05:00 Uhr