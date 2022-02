Scholz kündigt Stopp von Nord Stream 2 an

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, das Pipeline-Projekt Nord-Stream 2 zu stoppen. Bei einer Pressekonferenz sagte Scholz, er habe das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, keine Zertifizierung vorzunehmen. Damit könne das Projekt nicht in Betrieb gehen. Die Lage zwischen der Ukraine und Russland habe sich verändert, so Scholz, also auch die Sicht auf Nord-Stream-2. Die Handlungen des russischen Präsidenten nannte der Bundeskanzler ungerechtfertigt. Putin habe Völkerrechtsbruch begangen. Gestern Abend hatte der Kreml-Chef die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als eigenständig anerkannt und Truppen dorthin entsandt. Als Reaktion hat die EU-Kommission nach Informationen der Deutschen Presseagentur inzwischen weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Unter anderem soll demnach der Handel mit russischen Staatsanleihen verboten werden. Die EU-Außenminister beraten noch heute darüber und wollen dann die Sanktionen beschließen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 13:45 Uhr