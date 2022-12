Scholz kündigt neue nationale Sicherheitsstrategie an

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz will Deutschland zu einem Garanten europäischer Sicherheit machen. In einem Beitrag für das US-Magazin "Foreign Affairs" kündigte er eine neue nationale Sicherheitsstrategie an. Diese soll bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar vorgestellt werden. Scholz wies Spekulationen zurück, dass es möglich sei, nach der russischen Invasion in der Ukraine wieder zur Vorkriegszeit zurückzukehren. Mit dem Befehl zum Angriff habe Präsident Putin eine europäische und internationale Friedensarchitektur zerstört, die über Jahrzehnte errichtet worden sei, schrieb der Kanzler. Jetzt werde man sich an der Frage orientieren, welchen Bedrohungen Deutschland und seine Verbündeten gegenüberstehen, in erster Linie ausgehend von Russland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2022 18:15 Uhr