Scholz kündigt neue China-Politik an

Post rechnet mit weiteren Zustellproblemen

Bonn: Postkunden müssen auch weiterhin mit verspäteten Briefen und Paketen rechnen. Wie die Deutsche Post in Bonn heute mitteilte, fehlt in einigen Regionen knapp ein Drittel der Mitarbeiter. Von den Briefen kommen deshalb sechs Prozent später an als üblich. In 100 von bundesweit 50.000 Zustellbezirken werden zeitweise gar keine Briefe mehr ausgetragen. Bei Päckchen und Paketen ist die Lage nicht ganz so dramatisch, aber auch hier gibt es deutlich mehr Beschwerden als im Vorjahr. [Für das Weihnachtsgeschäft will die Post auch Büromitarbeiter als Helfer in die Verteilzentren schicken und als Zusteller einsetzen.]

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 17:00 Uhr