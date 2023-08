Scholz kündigt Netzentgelt-Reform in diesem Jahr ein

Potsdam: Kanzler Scholz hat eine Reform der Strom-Netzentgelte noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Bei einer Bürgerveranstaltung in Potsdam kündigte er eine gerechte Lösung an, die den Norden und Osten entlasten werde. Der SPD-Politiker warf Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU vor, mit seiner Warnung vor verschiedenen Strompreiszonen eine Scheindebatte zu führen. Hintergrund der Diskussion ist, dass nördliche Bundesländer mehr in Windräder investieren. Stromkunden dort müssen in der Folge höhere Netzentgelte zahlen als solche in südlichen Ländern, wo der Windkraftausbau schleppend läuft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 01:00 Uhr