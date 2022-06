Scholz kündigt Lieferung von Luftverteidigungssystem an Ukraine an

Telefonische Krankschreibungen laufen aus

Berlin: Krankschreibungen per Telefon oder Email sind von heute an nicht mehr möglich. Wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mitgeteilt hat, müssen Patienten wieder in die Arztpraxis kommen oder Videosprechstunden nutzen. Kritik kommt vom Deutschen Hausärzteverband. Der Bundesvorsitzende Weigeldt sprach sich dafür aus, die telefonische Krankschreibung beizubehalten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, dass man das jetzt ohne Not wieder einkassiere, sei nicht nachvollziehbar. Das Patientenaufkommen in den Praxen ist laut Weigeldt auch abgesehen von der Pandemie sehr hoch. Die telefonische Krankschreibung wäre nach seinen Worten eine echte Entlastung, stattdessen verfalle man nun in alte Muster.

