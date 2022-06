Scholz kündigt Lieferung von Luftverteidigungssystem an Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems zugesagt. Außerdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt. In der Generaldebatte im Bundestag hatte Scholz zuvor Kritik an seiner Haltung im Ukraine-Krieg verteidigt. Deutschland liefere sehr wohl schwere Waffen an das von Russland angegriffene Land. Als Beispiel nannte er den Ringtausch mit Verbündeten beim Schützenpanzer "Marder" und die Lieferung von zwölf Panzerhaubitzen zusammen mit den Niederlanden. Oppositionsführer Merz hatte die Bundesregierung zuvor mit scharfen Worten dazu aufgefordert, in der Ukraine-Frage deutlicher Stellung zu beziehen. AfD-Fraktionschefin Weidel wandte sich gegen die Energie-Sanktionen gegen Russland. Öl-Importe über Land einzustellen bedeute, die gesamte Treibstoffversorgung im Osten Deutschlands zu gefährden, so Weidel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2022 11:00 Uhr