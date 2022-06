Scholz kündigt langfristige Unterstützung der Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg anhaltende deutsche und europäische Unterstützung zugesagt. In seiner Regierungserklärung zu den anstehenden Gipfeltreffen der Europäischen Union, der G7 und der Nato sagte Scholz vor wenigen Minuten im Bundestag, Deutschland liefere die Waffen heute und in Zukunft. Europa stehe geschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes. Den Krieg in der Ukraine bezeichnete er als barbarisch. Eine Partnerschaft mit Russland sei mit Putins aggressivem, imperialistischen Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar, so Scholz weiter. Vor dem Hintergrund des Streits zwischen Russland und Litauen wegen der Ostsee-Exklave Kaliningrad sicherte Scholz den östlichen Nato-Partnern erneut die volle Bündnissolidarität Deutschlands zu. Wörtlich sagte er: "Wir werden jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets verteidigen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 16:00 Uhr