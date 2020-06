Scholz kündigt Konsequenzen aus Wirecard-Skandal an

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz will als Konsequenz aus dem Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard die Aufsicht verändern. Scholz sagte in Berlin, es müssten Strukturen durchleuchtet, mögliche Fehler rasch identifiziert und sofort abgestellt werden. Das Finanzministerium werde dazu in den nächsten Tagen ein Konzept ausarbeiten. So müsse die Finanzaufsicht BaFin künftig in der Lage sein, Sonderprüfungen möglichst kurzfristig, schnell und effizient durchführen zu können. Wirecard sei ein Skandal, der seinesgleichen suche. Das müsse ein Weckruf sein, so Scholz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 07:00 Uhr