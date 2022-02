Scholz kündigt Gespräche mit Russlands Präsident Putin an

Berlin: Bundeskanzler Scholz will sich mit Russlands Präsident Putin treffen, um über den Ukraine-Konflikt zu beraten. Im ZDF kündigte er an, in Kürze nach Moskau zu reisen, ein konkretes Datum nannte er jedoch nicht. Die Lage sei sehr ernst, so Scholz. Er wehrte sich gegen Kritik, dass Deutschland zu zurückhaltend in der Ukraine-Krise agiere. Die Bundesrepublik leiste einen hohen militärischen Beitrag in der NATO und habe finanzielle Hilfen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Am Montag will Scholz bei seinem Antrittsbesuch in den USA auch mit US-Präsident Biden über die Situation an der ukrainischen Grenze sprechen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.02.2022 21:45 Uhr