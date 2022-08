Scholz kündigt Entlastungen an und fordert neue Gas-Pipeline

Drei deutsche Boulderer erreichen bei European Championships das Halbfinale

München: Beim Sportgroßereignis European Championships haben die ersten Wettkämpfe begonnen. Am Münchner Königsplatz lief am Mittag die Qualifikation im Bouldern, drei deutsche Kletterer schafften es ins Halb-Finale. In der Olympiahalle steht heute im Mannschaftswettberwerb der Kunstturnerinnen die erste Medaillenentscheidung an. Zur Stunde starten außerdem die ersten Bahnradfahrerinnen im Teamsprint auf dem Münchner Messegelände in Riem. In einer Stunde fahren erstmals die deutschen Olympia-Siegerinnen von Tokio in der Bahnrad-Mannschaftsverfolgung. Bereits am Mittag hatten sich der Deutschland-Achter und der amtierende Einer-Europameister Oliver Zeidler für die Finals auf der Ruderregattastrecke qualifiziert.

