Scholz kündigt Einigung bei Kindergrundsicherung bis kommende Woche an

Berlin: Im Streit über die Kindergrundsicherung rechnet Bundeskanzler Scholz mit einer baldigen Lösung. Der Mediengruppe Bayern sagte der Kanzler, die Bundesregierung werde bis nächste Woche klären, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet wird. Parallel dazu brauche Deutschland "ein flächendeckendes Angebot an Krippen und Kitas, möglichst ohne Gebühren", so Scholz weiter. In der Regierung gibt es seit Wochen Streit über die Kindergrundsicherung - vor allem zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner. Beide hätten noch am Freitag mit Scholz Gespräche geführt, die morgen fortgesetzt werden sollen. Außerdem plädierte Scholz dafür, mehr die Erfolge der Regierungsarbeit herauszustellen und die nötigen Diskussionen darüber intern zu führen. Kommenden Dienstag und Mittwoch trifft sich das Kabinett zur Klausur auf Schloß Meseberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2023 15:15 Uhr