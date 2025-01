Scholz kündigt deutsche Beteiligung an Ostsee-Einsatz an

Helsinki: Deutschland will sich am Schutz der Infrastruktur in der Ostsee beteiligen. Das hat Bundeskanzler Scholz bei einem Treffen von Nato-Staaten in Helsinki gesagt. Das bedeutet, so Scholz wörtlich, dass wir auch mit deutschen Schiffen für die Sicherheit in der Ostsee Sorge tragen. Hintergrund des Treffens sind mehrere mutmaßliche Sabotageakte gegen Unterseekabel. Die NATO will deswegen die Ostsee mit Drohnen, Kriegsschiffen und Satelliten überwachen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.01.2025 15:00 Uhr