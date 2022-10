Scholz kündigt baldige Einigung im koalitionsinternen Atomstreit an

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat eine baldige Einigung im koalitionsinternen Atomstreit angekündigt. Scholz stellte eine Lösung in der kommenden Woche in Aussicht. Unbeantwortet ließ der Kanzler eine Reporter-Frage, ob er eine Beschaffung neuer Brennelemente für die noch laufenden Atomkraftwerke ausschließt. Diese Frage nannte Grünen-Chefin Lang im BR eine "rote Linie". Neue Brennstäbe werde es mit den Grünen nicht geben. Mit dem Thema befasst sich am Abend der Grünen-Parteitag in Bonn. Umstritten ist der Plan von Wirtschaftsminister Habeck, zwei Kernkraftwerke in Süddeutschland über den Winter im Reservebetrieb zu halten, um eventuelle Strom-Engpässe abfedern zu können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2022 18:15 Uhr