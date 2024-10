Scholz kündigt angesichts Konjunkturflaute Industriegipfel an

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag eine wirtschaftliche Offensive angekündigt. In einer Regierungserklärung sagte er, dass er mit Unternehmensvertretern, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften eine neue Strategie erarbeiten will, um aus der Konjunkturflaute herauszukommen. Scholz griff Oppositionsführer Merz scharf an und forderte mehr Respekt gegenüber Arbeitnehmern. An den CDU-Chef gerichtet sagte er: "Respekt vor denen, die arbeiten, heißt übrigens nicht, dass man sie alle jeden Morgen einmal als faul beschimpft, wie das in der Union offenbar Mode geworden ist." Merz wiederum warf der Regierung vor, mit dem Rücken zur Wand zu stehen: Die Ampel sei dafür verantwortlich, dass zahlreiche Industriearbeitsplätze verschwunden seien, niemand sonst. Anlass der Regierungserklärung ist der EU-Gipfel, der morgen in Brüssel beginnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 23:00 Uhr