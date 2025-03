Scholz kritisiert US-Zölle und kündigt schnelle Reaktion an

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU kritisiert. Diese sind in der vergangenen Nacht in Kraft getreten und belaufen sich auf 25 Prozent. Bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Costa in Berlin sagte Scholz, man brauche in dieser Zeit weniger Handelshemmnisse und nicht mehr. Daher halte er die Zollbeschlüsse der US-Regierung für falsch. Scholz fügte wörtlich hinzu: "Wir werden darauf schnell und angemessen reagieren." Die EU-Kommission hat bereits Gegenzölle angekündigt. Sie betreffen nach Angaben von Präsidentin von der Leyen US-Waren im Wert von 26 Milliarden Euro.

