Scholz kritisiert Übergriffe auf Politiker

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat dazu aufgerufen, nicht tatenlos zuzusehen, wenn Wahlkämpfer und Amtsträgerinnen brutal angegriffen werden. Damit reagierte er auf die Übergriffe gegen Politiker in den vergangenen Tagen. In seinem Video-Podcast zum Europatag rief er dazu auf, wählen zu gehen, das ist nach seinen Worten eine Antwort, die jeder geben könne. Zuletzt wurden zwei Abgeordnete der AfD vor dem Landtag von Baden-Württemberg bedrängt. Eine Gruppe junger Leute hatte versucht, ihren Informationsstand zu blockieren. Nach Angaben der Polizei wurden die Politiker leicht verletzt, sie mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. In München haben sich rund 500 Menschen an einer Kundgebung unter dem Titel "Demokratie verteidigen“ beteiligt. Weitere Demonstrationen sind geplant.

