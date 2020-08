Scholz kritisiert Teilnehmer der Corona-Demo in Berlin

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Großdemonstration gegen Corona-Vorschriften am Samstag hat Vizekanzler Scholz das Verhalten der Protestierenden kritisiert. Er warf ihnen vor, die Gesundheit anderer zu gefährden. Das sei besonders unverantwortlich. Im SWR sagte er, die wenigen, die demonstriert haben, hätten eine realitätsferne Einschätzung der Lage. Die allermeisten Bürger des Landes, so Scholz, seien einverstanden mit den Corona-Maßnahmen. Städtetag-Hauptgeschäftsführer Dedy forderte Bußgelder, wenn Vorschriften bei Demonstrationen missachtet werden. Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla verteidigte die Demonstranten. "Ich kann keine Fehlverhalten erkennen", sagte er der ARD. Die Menschen seien für ihre Grund- und Bürgerrechte auf die Straße gegangen. In Berlin hatten rund 20.000 Personen demonstriert - meist ohne Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 10:00 Uhr