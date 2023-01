Scholz kritisiert "eigenwillige" Kampfjet-Debatte

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Santiago de Chile: Bundeskanzler Scholz hat der Lieferung von Kampfjets an die Ukraine erneut eine Absage erteilt. Bei seinem Besuch in Chile sagte Scholz, dazu sei jetzt alles gesagt, auch von ihm. Der SPD-Politiker nannte die Debatte "eigenwillig" und warnte erneut vor einem "Überbietungswettbewerb". Nach der Zusage von Kampfpanzern aus Deutschland und anderen Ländern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj auch um Kampfflugzeuge gebeten. Die USA haben das nicht grundsätzlich ausgeschlossen. SPD-Chefin Esken wollte sich nicht festlegen. Esken sagte am Abend im "Ersten", es komme darauf an, dass Deutschland und die Nato nicht Kriegspartei werden. Man müsse die aktuelle Lage immer neu bewerten, so die SPD-Chefin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2023 06:00 Uhr