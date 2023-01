Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz kritisiert Debatte über Lieferung von Kampfjets an die Ukraine

Santiago de Chile: Bundeskanzler Scholz hat mit Unverständnis auf die anhaltende Diskussion über die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine reagiert. Während seines Besuchs in Chile sagte er, es sei dazu jetzt alles gesagt, auch von ihm. Scholz nannte es eigenwillig, dass diese Debatte geführt werde. Der Kanzler warnte erneut vor einem Überbietungswettbewerb, bei dem innenpolitische Motive statt die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stünden. SPD-Co-Chefin Esken hatte am Abend in der ARD die Lieferung von Kampfjets nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Sie sagte, es komme ganz entscheidend darauf an, dass Deutschland und dass auch die Nato nicht Kriegspartei werde. Die aktuelle Situation müsse immer wieder bewertet werden, so Esken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2023 02:00 Uhr