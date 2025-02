Scholz kritisiert bei Sicherheitskonferenz Wahlkampf-Einmischung

München: Bundeskanzler Scholz hat den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz eröffnet. In seiner Rede mahnte der SPD-Politiker, das Gedenken an die NS-Vergangenheit weiter hoch zu halten. Er verwies darauf, dass die AfD die Partei sei, die die Verbrechen des Nationalsozialismus zum Vogelschiss der deutschen Geschichte erklärt habe. Scholz sagte weiter, eine Einmischung in den Bundestagswahlkampf von außen gehöre sich nicht. Damit kritisierte er US-Vizepräsident Vance, der sich gestern am Rand der Konferenz mit AfD-Chefin Weidel getroffen hatte. Außerdem rief der Kanzler zu einer langfristigen Unterstützung der Ukraine auf. Dabei plädierte er auch für eine Ausnahme im EU-Stabilitätspakt für Verteidigungsausgaben. Der russische Krieg gegen die Ukraine müsse enden, ein Diktatfrieden werde niemals die Unterstützung Deutschlands finden. Ein Zusammenbruch der Ukraine, so Scholz weiter, schaffe keinen Frieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 10:30 Uhr