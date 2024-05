Scholz kritisiert Angriffe auf Politiker als feige

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Angriffe auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey und andere Politiker als empörend und feige verurteilt. Auf der Plattform X schrieb Scholz, wer sich engagiere, verdiene Respekt. Auch EU-Parlamentspräsidentin Metsola zeigte sich besorgt. In einem Beitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland bezeichnete sie die Attacken als ernste Versuche, die Demokratie zu untergraben und Angst zu schüren. Giffey war gestern bei einem Termin in Berlin von einem Mann attackiert und leicht verletzt worden. Der Tatverdächtige, ein 74jähriger, wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Erst vergangene Woche war der SPD-Europapolitiker Ecke in Dresden krankenhausreif geschlagen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 02:00 Uhr