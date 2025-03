Scholz kritisert Festnahme von Istanbuler Bürgermeister

In Brüssel hat sich der Bundeskanzler zum harten Vorgehen der Türkei gegen den Erdogan-Rivalen geäußert: Olaf Scholz sprach von einem sehr, sehr schlechten Zeichen: Die Verhaftung des Oppositionspolitikers Imamoglu sei bedrückend für die Demokratie in der Türkei, aber auch für das Verhältnis zwischen Europa und der Türkei. Imamoglu war am gesternmorgen unter Terror- und Korruptionsverdacht festgenommen worden. Inzwischen haben die Behörden außerdem sein Bauunternehmen beschlagnahmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 12:15 Uhr