Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz knüpft Leopard-Lieferung an US-Zusage für Abrams-Panzer

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist offenbar bereit, deutsche Leopard-Kampfpanzer unter bestimmten Voraussetzungen an die Ukraine zu liefern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge knüpft Scholz die Lieferung an die Bereitschaft der USA, ihrerseits Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine abzugeben. Dies habe Scholz bei einem Telefonat mit US-Präsident Biden erklärt, berichtet etwa die Süddeutsche Zeitung. Aus dem US-Verteidigungsministerium verlautete, dass Washington jedoch nicht bereit sei zur Lieferung des Abrams-Panzer, weil dieser kompliziert und teuer sei. Stattdessen werde Verteidigungsminister Austin bei seinem Besuch in Berlin auf die Abgabe deutscher Leopard-Panzer drängen. Der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Melnyk, sprach sich am Abend in der ARD für eine sogenannte "Panzer-Allianz" des Westens aus. Diese könne bereits am Freitag beim Ukraine-Gipfel in Ramstein beschlossen wird, sagte der ehemalige ukrainische Botschafter. Melnyk hofft, dass Deutschland dabei eine führende Rolle spielt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2023 01:00 Uhr